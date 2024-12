Procura di Spoleto, ministero raddoppia l'organico della polizia giudiziaria - Tuttoggi.info

Buone notizie per la Procura della Repubblica di Spoleto: arriva infatti il potenziamento dell’organico del personale della polizia giudiziaria, che a breve sarà raddoppiato. Ne dà notizia la Procura generale di Perugia, guidata dal dottor Sergio Sottani, che da tempo sollecitava il ministero della Giustizia per l’annosa questione dell’organico dell’Ufficio spoletino.

È stato infatti pubblicato oggi nel Bollettino ufficiale del Ministero della Giustizia n. 23 del 15 dicembre 2024 il decreto interministeriale che va ad incrementare l’organico della sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica di Spoleto.

“Con il decreto – spiega il procuratore generale Sottani – la composizione della sezione, che risultava formata da sole sei unità, è stata raddoppiata e portata a dodici agenti, adeguandola così all’aumento di personale di magistratura in servizio presso la Procura spoletina. Il provvedimento viene incontro alle esigenze di personale dell’ufficio requirente in oggetto, già segnalate dalla stessa Procura Generale in più occasioni con diversi interventi nelle sedi istituzionali competenti.

È del settembre scorso una nota al Ministero della Giustizia nella quale era stata rappresentata la difficile situazione di scopertura di organico dell’Ufficio. La stessa Procura Generale si era già fatta carico di adempiere in prima persona a servizi di competenza dell’ufficio requirente spoletino. Si ricorda come gli uffici giudiziari requirenti non godono del personale dell’Ufficio del Processo previsto dal PNRR”.

Per quanto riguarda l’adeguamento di organico della Sezione di Polizia Giudiziaria, dopo la pubblicazione del Decreto nel Bollettino Ufficiale, il Procuratore Generale ha immediatamente chiesto al Ministero dell’Interno e ai Comandi dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza di pubblicare i bandi per la copertura dei posti vacanti.