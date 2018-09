“Problema rifiuti fuori controllo. Il fiume? Foresta tropicale” Belloni denuncia degrado territorio

share

0 shares Share

Tweet

Pin

“Purtroppo nonostante le denunce fatte in passato dal sottoscritto e dai colleghi di opposizione Veschi e Leonardi, la situazione è peggiorata”. A lanciare l’allarme è il consigliere comunale di San Giustino Corrado Belloni (Lega) che elenca soprattutto una serie di disagi riguardanti la città, a partire dai rifiuti abbandonati, “problema ormai fuori controllo. Le campane del vetro sono sempre strapiene e la raccolta differenziata non funziona, tanto che siamo fra i peggiori Comuni della regione e il prossimo anno i cittadini ne pagheranno le conseguenze in bolletta“.

Belloni punta il dito anche sul fiume Vertola, che attraversa tutto il centro abitato di San Giustino, “diventato – dice – una foresta tropicale dove scorrazzano topi, che poi girano per le strade del paese, e zanzare, che non vengono combattute in nessun modo tormentando l’estate dei sangiustinesi“.

“I vicoli del centro storico – aggiunge il consigliere di opposizione – sono privi di una pavimentazione decente, tanto che i residenti lamentano pericolo per la propria incolumità. Gli spazi prospicienti le scuole del capoluogo sono indecorosi: fra pochi giorni i bambini torneranno a scuola e si troveranno davanti buche, cumuli di sassi e cordoli divelti. Le vie di accesso al paese, in special modo quella che dalla superstrada porta al centro è un pessimo biglietto da visita per chi viene a San Giustino; fra erbacce e lampioni arrugginiti sembra di essere in una periferia abbandonata di una grossa città“.

Belloni ha infine annunciato due interrogazioni per il prossimo Consiglio comunale, che denunciano tutti i problemi sopra elencati, “nella speranza che qualcosa cambi”.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa