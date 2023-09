Privo di sensi sul terrazzo, 40enne salvato da intervento congiunto - Tuttoggi.info

Per raggiungere il terrazzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco dopo che la polizia non è riuscita ad accadere alla casa

Attimi di paura per un giovane privo di sensi nel terrazzo della sua abitazione, a Bastia Umbra. L’uomo – un 40enne – è stato poi soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso grazie all’intervento congiunto di 118, polizia di Stato e vigili del fuoco di Assisi.

Dopo l’allarme dato da alcune persone al 118 per la presenza del giovane sdraiato a terra sul terrazzo, i sanitari si sono resi conto dell’impossibilità di entrare nell’appartamento e raggiungere il balcone. E’ stata così attivata la polizia, con gli agenti che hanno cercato di farlo attraverso abitazioni confinanti ma che poi si sono dovuti arrendere vista la pericolosità dell’intervento. A quel punto è stato chiesto l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno raggiunto l’appartamento attraverso un terrazzo sul retro ed hanno reso possibile l’accesso al personale sanitario.

Una volta soccorso, l’uomo è risultato in uno stato di incoscienza, verosimilmente causato dall’abuso di alcool. Il rapido intervento del personale intervenuto ha permesso di stabilizzare le condizioni del 40enne che è stato immediatamente trasportato dal personale del 118 presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Assisi. Grazie al lavoro congiunto del personale del 118, dei vigili del fuoco e della polizia di Stato è stato possibile soccorrere l’uomo ed evitare il peggio.