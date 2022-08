Primo "Memorial Gianluca Graciolini", Gualdo ricorda l'ex vicesindaco scomparso - Tuttoggi

Sarà presente anche uno stand di Refugees Welcome Umbria per far conoscere le attività del progetto di accoglienza per i giovani migranti soli. Alle ore 19 ci sarà anche un aperitivo/cena (solo su prenotazione). Per info e prenotazioni: 3333448014 – 3392725367

“Coltivare la Memoria – dicono gli amici di Gianluca – è ancora oggi un vaccino prezioso contro l’indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. La libertà è come l’aria: ci si accorge di quanto vale quando comincia a mancare…“.