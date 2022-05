Primo Maggio, al Concertone anche la canzone di Samuel Cuffaro, 19enne morto sul lavoro - Tuttoggi

“È la prima volta che nella storia del concertone viene fatto sentire un pezzo che non è ‘live’ ma è dead (morto) – ha detto Massini al pubblico – perché è di un ragazzo che si chiamava Samuel. Lui aveva 19 anni, suonava, cantava e aveva la passione per la musica. Non voleva altro che salire su un palco come questo e cantare, farvi sentire la sua canzone… Ma l’anno scorso, nel maggio 2021 Samuel è andato a lavorare ed è scoppiato un incendio. E’ morto sul lavoro e non può venire qua live a farvi sentire il suo pezzo. Samuel è uno dei 1.221 che nell’anno scorso sono morti sul lavoro“.

Massini ha poi annunciato la canzone di Samuel, chiedendo al pubblico “di immaginarlo sul palco e realizzare il suo sogno che non può più realizzare, quello di venire qua a cantare dal vivo“. Alla fine, racconta lo scrittore, “uscito nel retropalco, mi è venuto incontro un uomo commosso: era il padre di Samuel, ed è stato un incontro per me fortissimo, come fortissimo è stato ritrovare una piazza con centinaia di migliaia di persone”. Unica nota stonata la pubblicità che ha interrotto questo momento, lasciando la canzone a metà. Qui sotto, quindi, noi rimettiamo il testo per intero:

Siamo comandati da cog…oni

intrallazzarti come Berlusconi

hanno i soldi e sono tranquilli

parlo di politici che si credono mitici e critici

vorrei farti capire che sono solo pedine

e che devi essere un avido o per niente empatico

ad uccidere tutta sta gente

ma non gli interessa niente

(non gli interessa un ca…o)

Vago da solo

voglio spiccare il volo

non incastrato nell’odio

guarda che gente felice

guarda quanti sacrifici

mi inca…o per le cicatrici

perché non si sanificano

non capisci il significato

ma intanto ti criticano

siamo sempre più sfranti

abbattuti da pianti