Primavera bianca a Pietralunga, fino a 30 cm di neve. "Spolverata" al Monte - Tuttoggi

Nevicata "seria" nel Comune altotiberino nel primo giorno di Primavera, raggiunti i 20-30 cm nelle frazioni al Confine con le Marche | Timidissime fioccate nel resto dell'Altotevere

Risveglio bianco a Pietralunga. La neve, nel piccolo Comune altotiberino a 566 metri di altezza s.l.m., ha infatti fatto sul serio anche nel primo giorno di Primavera, non di certo limitandosi ad una semplice “sfiocchettata”.

Il sindaco Mirko Ceci ha persino postato un video (qui sotto) di un mezzo spazzaneve in azione nella mattinata, che può dare chiaramente la misura di come le strade siano state letteralmente invase dall’abbondante coltre bianca. Se nella zona di Candeleto sono scesi tra i 5 e i 10 cm, nelle frazioni al confine con le Marche si è arrivati addirittura tra i 20 e 30 cm di neve.

Le temperature, davvero gelide soprattutto in quota, hanno determinato contrasti di masse d’aria che hanno prodotto effetti nevosi su tutto l’appennino centro-meridionale fino a quote di media collina ma in Altotevere, a parte timidissime fioccate ovunque, sono rimaste bianche solo Pietralunga e Monte Santa Maria Tiberina, dove una spolverata un po’ più “convinta” ha ricoperto i rilievi montuosi del borgo (sotto la foto del vicesindaco montesco Michele Simoni).

Il clima invernale di questo inizio primavera dovrebbe durare ancora per 5/6 giorni, almeno fino mercoledì 24 marzo. Non è escluso che, a partire da questa notte, la neve possa tornare anche a quote più basse.

[foto principale di Wanda Gysels]