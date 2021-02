PRG Norcia, si va verso l'approvazione in Consiglio Comunale - Tuttoggi

“E' la prima volta che città si dota di questo documento.Importanza storica". .Diretta Youtube e Facebook del Comune di Norcia.

Si preannuncia una data importantissima per Norcia, quella di lunedì 1 marzo, giorno in cui è convocato il Consiglio Comunale alle ore 9,30 in modalità telematica.

Il primo punto all’ordine del giorno infatti reca l’ approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale (PRG) “un documento importantissimo e fondamentale di cui la comunità si doterà per la prima volta nella sua storia, nonostante terremoto e Covid, e che costituirà un fondamentale supporto per la ricostruzione e il rilancio del territorio – dichiara il Sindaco di Norcia, Nicola Alemanno –.

Siamo consapevoli dell’ importanza di questa occasione, invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per condividere, insieme all’ Amministrazione comunale, un momento storico per la nostra città” conclude Alemanno. Al dibattito parteciperanno l’ Architetto Francesco Nigro, capo progetto del team che ha redatto il Pano e rappresentanti degli Enti che hanno offerto un grande valore aggiunto per la sua stesura. Sempre inerente alla ricostruzione il secondo punto all’ordine del giorno con l’adozione del Piano Attuativo della frazione di San Pellegrino.

Per seguire in diretta i lavori del consiglio comunale è possibile collegarsi al canale Youtube e alla pagina Facebook del Comune di Norcia.

