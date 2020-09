Previsioni per l'8 settembre, bel tempo e ampi spazi di sereno - Tuttoggi

Umbria

Giornata caratterizzata dal bel tempo con ampi spazi di sereno in mattinata su tutto il territorio, qualche nube in più nel pomeriggio sempre senza fenomeni di rilievo. In serata i cieli saranno sereni su tutta la regione.

Italia

AL NORD

Tempo prevalentemente stabile e asciutto su tutte le regioni ma con locali nubi al mattino sulle pianure e qualche addensamento sulle Alpi.

AL CENTRO

Intera giornata caratterizzata da stabilità atmosferica su tutte le regioni salvo innocua nuvolosità in formazione sui rilievi nelle ore pomeridiane.

AL SUD E SULLE ISOLE

Bel tempo nella prima parte della giornata, peggioramento al pomeriggio sui rilievi di Calabria e Isole maggiori con temporali sparsi. Migliora in serata.

Temperature in aumento specie al Centro-nord

