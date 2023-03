Previsioni per il 7 marzo, stabile ma con nuvolosità e schiarite - Tuttoggi

Al mattino deboli piogge tra Triveneto e Liguria; variabile altrove. Al pomeriggio isolate precipitazioni sul Friuli con neve oltre i 1000 metri, variabile altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo sui settori Alpini e Prealpini, con neve dai 1100-1200 metri.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio cieli poco o irregolarmente nuvolosi, ma senza fenomeni associati. In serata precipitazioni in arrivo sui versanti Tirrenici, con cieli coperti su tutte le regioni.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo per lo più stabile al mattino al Sud Italia ma con nubi sparse e schiarite, locali piogge possibili sulla Calabria meridionale. Al pomeriggio non sono previste variazioni sostanziali con tempo del tutto asciutto. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, piogge solo sulla Sardegna.

Temperature minime stazionarie o in lieve calo; massime stabili o in rialzo da nord a sud.

