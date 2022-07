Previsioni per il 6 luglio, in arrivo qualche temporale nel pomeriggio - Tuttoggi

Al mattino addensamenti in Pianura Padana con possibilità di piogge isolate, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sulle Alpi e in Appennino con acquazzoni e temporali, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, eccetto residui fenomeni al Nord-Est.

AL CENTRO

Al mattino tempo asciutto con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento nelle zone interne con possibili rovesci e temporali. In serata tempo in miglioramento con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residue piogge in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tanto sole su tutti i settori. Al pomeriggio attese locali precipitazioni nelle zone interne tra Molise, Campania e Basilicata; nessuna variazione altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Temperature minime stabili o in lieve calo sull’Italia peninsulare e stabili o in lieve aumento sulle Isole Maggiori; massime in generale diminuzione su tutta l’Italia.

