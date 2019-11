Previsioni per il 6 novembre, ancora piogge

Umbria

Piogge o acquazzoni diffusi al mattino su gran parte del territorio, fenomeni localmente più abbondanti nel pomeriggio sui settori settentrionali. Generale attenuazione delle precipitazioni in serata prima di un miglioramento nella notte.

Italia

Cieli nuvolosi o molto nuvolosi sulle regioni settentrionali con precipitazioni sparse eccetto in Piemonte ed Emilia Romagna al mattino. Durante la seconda parte della giornata i fenomeni insisteranno sulla Liguria e sulle regioni centro-orientali. Nevicate sui rilievi alpini fino a 1400 metri.

Giornata all’insegna del maltempo al Centro Italia con acquazzoni e temporali tra Toscana. Lazio e Umbria. Tempo stabile invece tra Marche e Abruzzo eccetto deboli piogge nell’anconetano. Precipitazioni in attenuazione poi in nottata.

Maltempo sulle regioni meridionali e soprattutto su Campania, Calabria e Sicilia con possibili nubifragi specie nelle ore centrali della giornata. Fenomeni in attenuazione solo in nottata. Qualche pioggia al mattino anche in Sardegna sul settore occidentale.

Temperature in sensibile calo su tutte le regioni.

