Previsioni per il 5 agosto, stabile con sole prevalente - Tuttoggi

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge sulle Alpi occidentali. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali su Alpi e appennino settentrionale, soleggiato altrove. In serata ancora residue piogge sul Triveneto, asciutto altrove con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Stabilità prevalente al mattino con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio nuvolosità in formazione in Appennino con possibili acquazzoni o temporali isolati, sole prevalente altrove. In serata tempo stabile e asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Sole prevalente al mattino su tutte le regioni. Al pomeriggio attesi rovesci e temporali sui settori interni di Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia; nessuna variazione altrove. In serata tempo asciutto ovunque con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie sulle Isole Maggiori e in aumento sull’Italia Peninsulare; massime in calo sulle regioni tirreniche, stabili o in aumento sul resto d’Italia.

