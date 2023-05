Previsioni per il 4 maggio, cieli sereni o poco nuvolosi - Tuttoggi.info

Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno su tutti i settori, come anche per mattina e pomeriggio

Umbria

Giornata all’insegna del tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampi spazi di sereno su tutti i settori.

Nazionale

AL NORD

Al mattino tempo stabile con cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con velature in transito sui settori Alpini e Prealpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL CENTRO

Al mattino stabilità prevalente con cieli sereni; maggiori addensamenti attesi sull’Abruzzo. Al pomeriggio ancora bel tempo con ampi spazi di sereno; isolati piovaschi da instabilità sul basso Lazio. In serata non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari, maggiori spazi di sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio instabilità in aumento su Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, su quest’ultima con fenomeni anche intensi; invariato altrove. In serata tempo in generale miglioramento, con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in generale lieve diminuzione; massime in rialzo su tutta la penisola.

