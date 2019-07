Previsioni per il 26 luglio, stabile e qualche nuvola nel pomeriggio

share

Umbria

Tempo in prevalenza stabile nel corso della mattinata, qualche nube al pomeriggio associata a locali piogge o temporali in Appennino. Sereno nelle ore serali su tutta la regione.

Nazionale

Bel tempo al mattino con cieli sereni sia in pianura che sulle Alpi, temporali in formazione al pomeriggio su Alpi, prealpi e Appennino e in sconfinamento sulle pianure piemontesi e lombarde in serata. Tempo stabile altrove.

Giornata all’insegna del bel tempo al Centro Italia con sole prevalente specie al mattino, qualche disturbo in più al pomeriggio sui settori appenninici con possibili brevi acquazzoni o temporali e in esaurimento entro sera. Stabile ovunque in nottata.

Tempo asciutto e soleggiato al Sud Italia eccetto qualche nube in formazione durante le ore pomeridiane sul Molise e con essa anche locali e brevi acquazzoni in Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di generale stabilità con cieli sereni su tutte le regioni.

Temperature stazionarie o in calo specie al nord Italia.

