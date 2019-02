Previsioni per il 26 febbraio, ampi spazi di sereno nel corso della mattinata su tutta la regione

Umbria

Ampi spazi di sereno nel corso della mattinata su tutta la regione; nuvolosità in aumento al pomeriggio sempre con tempo stabile. Cieli irregolarmente nuvolosi anche in serata senza fenomeni di rilievo.

Nazionale

Condizioni di tempo stabile al Nord per tutta la giornata ma con nuvolosità irregolare in transito a tratti anche compatta specie al Nord-Est. Asciutto anche in serata e nottata con nubi sparse alternate ad ampie schiarite.

Sulle regioni centrali al mattino avremo tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra pomeriggio e sera nuvolosità irregolare in transito su tutti i settori ma senza fenomeni di rilievo associati.

Cieli sereni o poco nuvolosi al Sud per tutta la giornata con tempo asciutto ovunque. In serata cieli irregolarmente nuvolosi specie sui settori Peninsulari per nubi in transito ma sempre con tempo stabile.

