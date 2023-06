Previsioni per il 23 giugno, stabile e cieli sereni tutto per tutto il mattino - Tuttoggi.info

Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di locali acquazzoni o temporali. Residue precipitazioni nelle ore serali

Umbria

Tempo stabile al mattino su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Instabilità in aumento nel pomeriggio con possibilità di locali acquazzoni o temporali. Residue precipitazioni nelle ore serali ma in generale esaurimento ovunque.

Nazionale

Nord

Al mattino piogge e acquazzoni sulle Alpi centro-orientali e Liguria di Levante, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. Al pomeriggio precipitazioni sparse su Triveneto ed Emilia Romagna, ampie schiarite sulle altre regioni. In serata tempo in generale miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo residui fenomeni sulla Romagna.

Centro

Al mattino tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito, anche compatta tra Lazio e Abruzzo. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi tra Marche e Umbria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata locali piogge tra Marche, Umbria e Abruzzo, asciutto sulle altre regioni con cieli sereni o poco nuvolosi.

Sud e isole

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, maggiori addensamenti su Molise e Puglia settentrionale. Al pomeriggio ancora tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito, soleggiato su Calabria e Isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in calo al Nord e sulla Sardegna e stabili o in lieve rialzo al Centro-Sud e Sicilia, massime stabili o in diminuzione, salvo un lieve rialzo al Sud e sulla Sicilia.