Previsioni per il 17 novembre, tempo instabile e qualche fiocco di neve - Tuttoggi

La terza settimana di novembre si apre con condizioni di tempo instabili o perturbate; nella giornata di oggi le precipitazioni interesseranno i settori settentrionali e centrali, al pomeriggio le piogge insisteanno al centro e raggiungeranno alcune regioni del Sud Italia.

Nella giornata di domani una goccia fredda in quota si isolerà dalla saccatura atlantica principale e agirà sulle regioni del Sud Italia ove ci attendiamo instabilità diffusa con piogge e temporali sparsi.

I modelli confermano l’espansione di un promontorio anticiclonico verso il nostro continente a metà settimana.

Umbria

Deboli piogge nel corso delle ore diurne usi settori orientali ove non si escludono fiocchi oltre i 1800 metri, altrove il tempo sarà asciutto con sole prevalente alternato a qualche nube. Tempo asciutto nel corso delle ore serali con nubi sparse e schiarite su tutti i settori.

Italia

AL NORD



Tempo nel complesso stabile al mattino sulle regioni settentrionali, con maggiori schiarite fra Trentino, Veneto e Friuli. Nel pomeriggio cieli poco nuvolosi su tutti i settori. In serata non sono attese variazioni, con foschie in formazione sulle pianure nella notte.



AL CENTRO



Al mattino schiarite su Toscana e Lazio, deboli piogge e variabilità sui settori Adriatici. Al pomeriggio ancora sereno sui settori Tirrenici, più coperto fra Umbria, Marche e Abruzzo. In serata precipitazioni ancora possibili in Abruzzo, tempo più asciutto altrove.



AL SUD E SULLE ISOLE



Instabilità diffusa sui settori meridionali, con piogge anche di moderata intensità fra Calabria e Sicilia e cieli sereni in Sardegna. Al pomeriggio ancora precipitazioni intense su tutti i settori peninsulari. In serata non si verificheranno variazioni, con tempo perturbato sui medesimi settori.



Temperature minime in calo al centro-nord ed in aumento al sud, massime in generale diminuzione.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos