Previsioni per il 17 novembre, stabile ma con nuvolosità irregolare - Tuttoggi

Al mattino al mattino nuvolosità irregolare in transito, nubi basse lungo la Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata attese piogge sparse e temporali sulla Liguria; neve sulle Alpi dai 1700-1800 metri di quota.

AL CENTRO

Al mattino cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio attese aperture tra Umbria, Lazio e Abruzzo; isolate piogge sulla Toscana settentrionale. In serata attese deboli piogge sulle coste Tirreniche; peggiora nella notte con fenomeni in estensione ai restanti settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino isolate piogge sulla Calabria meridionale, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio tempo stabile con nuvolosità medio-alta in transito. In serata qualche pioggia sulle isole Maggiori, con fenomeni anche sulle coste della Campania nella notte. Nessuna variazione altrove.

Temperature minime in diminuzione al centro-nord, stabili o in aumento al sud; massime stazionarie o in aumento su tutta la penisola.

