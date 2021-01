Previsioni per il 14 gennaio, nuvolosità diffusa e compatta - Tuttoggi

Ampi spazi di sereno al pomeriggio su gran parte della regione. In serata il tempo sarà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Umbria

Tempo asciutto nel corso della giornata con nuvolosità diffusa e compatta al mattino, ampi spazi di sereno al pomeriggio su gran parte della regione. In serata il tempo sarà stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Italia

AL NORD

Sereno o poco nuvoloso al mattino sul settentrione, con foschie sulla bassa Lombardia. Qualche fiocco sulle Alpi di confine. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata peggiora sulla Liguria con precipitazioni in estensione al nord-ovest nella notte. Neve anche sull’Appennino settentrionale dai 500 metri.

AL CENTRO

Nubi basse sui settori Tirrenici al mattino e maggiori aperture sulle regioni Adriatiche. Al pomeriggio qualche apertura tra Toscana, Lazio e Umbria, variabilità asciutta sulle Marche. In serata qualche precipitazione sull’Abruzzo, con deboli nevicate dai 1000 metri di quota.

AL SUD E SULLE ISOLE

Giornata parzialmente instabile al sud, con deboli precipitazioni tra Cilento e alta Calabria al mattino; altrove i cieli saranno sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio, piogge anche sulla Sicilia occidentale, altrove non sono attese variazioni. Nubi in aumento in serata con piogge diffuse sui settori peninsulari e neve dai 700-800 metri di quota.

Temperature minime e massime stazionarie o in lieve aumento su gran parte dello stivale.

