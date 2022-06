Previsioni per il 10 giugno, nuvolosità irregolare ma tempo asciutto - Tuttoggi

Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, addensamenti tra Romagna e Nord-Est con locali piogge sui settori adriatici. Al pomeriggio isolati fenomeni sulle Alpi orientali, soleggiato altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni.

AL CENTRO

Al mattino nuvolosità sulle regioni adriatiche con piogge in Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nubi sparse in Abruzzo con acquazzoni in Appennino, per lo più soleggiato altrove. In serata tempo asciutto su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti in Appennino.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto in Campania e sereno in Sardegna. Al pomeriggio maltempo in estensione anche alla Campania, ancora sereno in Sardegna e più asciutto sulla Puglia. In serata residui fenomeni tra Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove.

Temperature minime in generale diminuzione, massime stabili o in aumento al Centro-Nord e Sardegna e in lieve calo al Sud e Sicilia.

www.centrometeoitaliano.it