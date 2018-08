Previsioni per il 10 agosto, generalmente stabile sia nelle ore diurne che serali

Umbria

Condizioni di tempo generalmente stabile sia nelle ore diurne che in quelle serali con ampi spazi di sereno alternati solo a qualche innocua nube. Possibili isolate precipitazioni solo al pomeriggio sull’Appennino.

Nazionale

Giornata instabile al Nord Italia con nubi sparse al mattino e qualche pioggia sulle Alpi e Prealpi, acquazzoni e temporali diffusi invece al pomeriggio eccetto sulla Romagna. Fenomeni possibili anche in serata sia sui rilievi che sulla Pianura Padana. Tempo in prevalenza stabile al Centro Italia con sole su tutte le regioni al mattino e al pomeriggio salvo locali acquazzoni o temporali al pomeriggio sull’Appennino umbro marchigiano e abruzzese. Fenomeni in esaurimento in serata e tempo stabile ovunque. Tempo asciutto e generalmente soleggiato al Sud al mattino mentre al pomeriggio sono attese piogge e temporali sulle zone interne sia peninsulari che insulari. Fenomeni sparsi anche in serata e in esaurimento in nottata.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Centrometeoitaliano.it

Stampa