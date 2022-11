Previsioni per il 1° dicembre, nuvolosità irregolare in transito - Tuttoggi

Al mattino nubi basse lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare su Emilia Romagna e Triveneto, sereno sui restanti settori. In serata atteso un graduale peggioramento sulle regioni di nord-est, con neve sulle Alpi orientali dagli 800-1000 metri.

AL CENTRO

Al mattino molte nubi sulle regioni Adriatiche, sereno sulle coste Tirreniche. Al pomeriggio non sono attesi cambiamenti di rilievo. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o al più poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino residue precipitazioni sulle regioni peninsulari, con neve in Appennino dai 1400-1600 metri, più stabile sulle Isole Maggiori. Al pomeriggio tempo del tutto asciutto con nuvolosità irregolare in transito. In serata ancora cieli poco o irregolarmente nuvolosi; sereno tra Calabria e Sicilia.

Temperature minime stabili o in diminuzione; massime generalmente stazionarie.

Www.centrometeoitaliano.it