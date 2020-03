Previsioni per domenica, arriva la neve a basse quote - Tuttoggi

Al nord

Molte nuvole in transito al Nord per gran parte della giornata ma con scarsi fenomeni associati, per lo più su Alpi e Appennino. Quota neve in calo dai 1600 metri del mattino fin verso i 600 metri della notte. Asciutto in serata e nottata su coste e pianure.

Al centro

Al mattino tempo stabile sulle regioni del Centro con nuvolosità in transito e locali piogge solo sull’Abruzzo. Instabilità in aumento nel pomeriggio con locali fenomeni su Toscana, Lazio e Abruzzo. Tra la sera e la notte peggiora sulle regioni adriatiche con neve fin sotto i 500 metri.

Al sud

Sulle regioni meridionali giornata all’insegna del tempo instabile con molte nuvole associate a piogge e acquazzoni sparsi, localmente intensi sulla Sardegna. Fenomeni sparsi anche in serata e nottata con neve sull’Appennino fin verso i 1000 metri.Temperature stazionarie o lieve aumento nei valori minimi specie al Centro-Sud, massime in calo.

Gelo e neve in arrivo

La nostra Penisola, dall’inizio della settimana in corso, sta attraversando una fase di tempo stabile con sole prevalente su gran parte delle regioni, salvo le Isole Maggiori dove i cieli sono per lo più nuvolosi. La seconda decade del mese ci concluderà all’insegna della stabilità e dell’Alta Pressione.

Nel corso della prossima settimana un’ irruzione di aria fredda di origine artico – continentale si staccherà dalla Russia dirigendosi verso il continente Europeo: a partire da domenica 22 marzo, l’anticiclone sulla Scandinavia favorirà la progressione del gelo con la neve che tornerà specie sul versante Adriatico e fino a quote di pianura.

