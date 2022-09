Previsioni meteo per il week end, atteso bel tempo - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per il fine settimana del 10 ed 11 settembre 2022 a cura di Centrometeoitaliano

Umbria

Sabato. Tempo stabile sia al mattino che al pomeriggio con cieli poco nuvolosi per addensamenti in transito. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione anche nelle ore serali con ampie schiarite ovunque.