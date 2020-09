Previsioni meteo 23 settembre, di nuovo piogge nel pomeriggio - Tuttoggi

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani. Attesi peggioramenti nel pomeriggio

Umbria

Tempo asciutto al mattino con molte nubi compatte su tutto il territorio; nel pomeriggio il tempo peggiorerà con fenomeni molto intensi su tutti i settori. Precipitazioni diffuse anche in serata, localmente più abbondanti

Italia

AL NORD



Altra giornata caratterizzata dal maltempo su tutte le regioni settentrionali con cieli da nuvolosi a molto nuvolosi al mattino e piogge diffuse. Fenomeni più intensi in Liguria e sul Friuli.



AL CENTRO



Deboli piogge al mattino sulle regioni centrali tirreniche, maltempo al pomeriggio specie in Umbria con piogge o temporali localmente intensi. Tendenza ad esaurimento dei fenomeni in serata o nottata.



AL SUD E SULLE ISOLE



Nubi irregolari in transito su tutte le regioni meridionali con possibilità di piogge o temporali in Campania, Sardegna e Salento. Prevalentemente asciutto altrove.



Temperature attese in lieve, ulteriore calo.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo: https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos