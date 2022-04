Previsioni meteo 21 aprile, piogge sin dal mattino in Umbria - Tuttoggi

Al mattino deboli precipitazioni su Liguria, Piemonte ed Emilia Romagna, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con cieli coperti su tutti i settori. In serata atteso un peggioramento con piogge anche intense specie sull’Emilia Romagna, dove non sono da escludersi temporali nella notte.

AL CENTRO

Tempo instabile al mattino con piogge sparse e cieli coperti su tutti i settori. Al pomeriggio ancora tempo uggioso, con pioviggini sparse. In serata attesi temporali sulle coste Tirreniche, altrove avremo precipitazioni deboli o moderate; graduale miglioramento atteso nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nubi in transito su regioni peninsulari e Sicilia, attese piogge e temporali sulla Sardegna. Al pomeriggio non si attendono variazioni di rilievo, con estesi fenomeni temporaleschi ancora sulla Sardegna. In serata attese precipitazioni anche su Campania e Molise; piogge nella notte anche su Basilicata, Puglia e Calabria.

Temperature minime in aumento su tutta la penisola; massime stabili o in diminuzione sulle isole maggiori e al nord, in rialzo altrove.

