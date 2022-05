Previsioni meteo 10 maggio, possibili temporali nel pomeriggio in Umbria

Le previsioni del tempo in Umbria e in Italia per la giornata di domani, martedì 10 maggio 2022

Umbria

Tempo stabile nel corso della mattinata con ampi spazi di sereno su tutto il territorio; nubi in aumento al pomeriggio su gran parte della regione con piogge e temporali sparsi su tutti i settori. Miglioramento atteso alla sera ed esteso a tutta la regione.

Italia

AL NORD