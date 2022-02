Previsioni meteo 1 marzo tra sole e neve nelle zone dell’Appennino

Temperature ancora in diminuzione, Umbria tra sole e nuove nevicate

Umbria

Condizioni di tempo stabile con ampie schiarite nella giornata su gran parte del territorio, locali nevicate in Appennino fino a 200-400 metri di quota. In serata i cieli saranno sereni sull’intera regione, quota neve a 300 metri al confine con le Marche.

Italia

AL NORD

Cieli in prevalenza soleggiati al mattino su tutti i settori; al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con assenza di nuvolosità su tutte le regioni.

AL CENTRO

Al mattino nevicate fino a quote basso collinari sui versanti Adriatici, con precipitazioni sparse, cieli in prevalenza sereni sulle coste di Toscana e Lazio. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti con quota neve intorno ai 400-500 metri di quota. In serata residue precipitazioni in Abruzzo, con tempo in deciso miglioramento; ampi spazi di sereno nella notte.

AL SUD E SULLE ISOLE

Tempo instabile al mattino con precipitazioni sparse, nevose fin sui 200-500 metri sulle regioni peninsulari. Al pomeriggio persiste il maltempo, con fenomeni anche intensi su Calabria e Sicilia, asciutto sulla Sardegna. In serata attese precipitazioni più deboli, con isolate nevicate dai 300-500 metri; migliora nelle ore notturne.

Temperature minime e massime in generale diminuzione.

