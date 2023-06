Presunto illecito Perugia-Benevento, la versione di Kouan e Leverbe

Dal procuratore federale Chiné i calciatori protagonisti del rocambolesco gol che valse ai Grifoni l'inutile vittoria

E’ il giorno delle audizioni, nella sede della Figc a Roma, per i protagonisti del gol che, nel finale dell’ultima partita del campionato di B, diede al Perugia l’inutile vittoria per 3-2 sul Benevento.

Tra le persone ascoltate dal procuratore federale Chinè, che ha aperto un fascicolo per presunto illecito sportivo, oltre all’autore del gol Christian Koaun, anche il difensore campano Maxime Leverbe, che per un marchiano errore, con un’incomprensione con i compagni di reparto, lascò il pallone al limite dell’area al centrocampista del Perugia, libero di calciare con la porta rimasta sguarnita.

Un erroraccio come tanti ne accadono anche nel calcio professionistico, rispetto al quale Perugia e Benevento hanno sempre manifestato serenità.

Un gol che non ha evitato al Perugia la retrocessione. Ma che è valso al Perugia quel terz’ultimo posto che potrebbe tornare utile in caso di doppia riammissione (il primo posto utile è per il Brescia, sconfitto ai playout) in Serie B.

(notizia in aggiornamento)