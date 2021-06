Le indagini dei Carabinieri continuano serrate; molti ragazzi ascoltati dai militari per cercare di ricostruire un quadro più chiaro e preciso della vicenda

Il racconto choc della ragazza di 17 anni che lo scorso weekend sarebbe rimasta vittima di una presunta violenza sessuale in pieno centro troverebbe i primi riscontri.

La presunta violenza sessuale

Il fatto è avvenuto nella concitata notte tra sabato e domenica scorsi, quando, per le vie del centro, droga, alcol e risse hanno animato la serata delle forze dell’ordine e degli addetti alla sicurezza privati.

Il racconto

La minore, dopo essersi allontanata da un gruppo di amici si sarebbe ritrovata da sola con un ragazzo che, secondo quanto riferito dalla vittima, avrebbe abusato di lei. Saranno le indagini dei Carabinieri di Terni, coordinati dalla Procura della Repubblica, a chiarire se l’abuso ci sia effettivamente stato ed eventualmente di che tipo, visto che il reato di violenza sessuale non implica necessariamente l’atto carnale.

Vittima in ospedale

Sono stati gli amici della 17enne a ritrovarla in stato di choc nei pressi del parco Ciaurro e a prestare i primi soccorsi. La giovane, dopo l’intervento dei Carabinieri allertati dagli amici della ragazza, è stata poi condotta in ospedale per gli accertamenti clinici del caso e, nella giornata di ieri, è stata dimessa.

Le indagini dei carabinieri sulla presunta violenza sessuale

Le indagini dei Carabinieri continuano serrate; molti i ragazzi ascoltati dai militari per cercare di ricostruire un quadro più chiaro e preciso della vicenda. Secondo quanto è stato possibile apprendere, gli investigatori avrebbero già elementi che farebbero sperare in una veloce risoluzione del caso.