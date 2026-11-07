Presentazione del nuovo bando per giovani videomaker / Lights for Cinzia - Tuttoggi.info

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Presentazione del nuovo bando per giovani videomaker / Lights for Cinzia

Redazione

Presentazione del nuovo bando per giovani videomaker / Lights for Cinzia

Sab, 07/11/2026 - 09:39

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Al via la 4ª edizione del bando per cortometraggi Lights for Cinzia

Iscrizioni aperte fino al 30 giugno 2027

Presentazione Sabato 7 novembre, ore 18.00

c/o Pasticceria Russo, Via della Repubblica Amelia (TR)

Sarà l’occasione per conoscere da vicino tutti i dettagli, le novità e le opportunità di questa nuova edizione.

Ospite dell’incontro l’attore e regista Massimo Manini,

Brindisi al termine della presentazione

Dopo la chiusura dell’edizione 2026, L’Associazione Lights for Cinzia lancia la quarta edizione del Bando per il Concorso miglior Cortometraggio 2027 dedicato a valorizzare e premiare la creatività audiovisiva.

Novità di quest’anno: il tema sarà a libera scelta.

E’ confermata la partecipazione gratuita e aperta a singoli, classi e istituti scolastici, associazioni ed enti.

Il cortometraggio deve rispettare alcune caratteristiche: può durare al massimo 15 minuti, senza avere una durata minima, e deve essere di proprietà esclusiva di chi lo presenta. Ogni partecipante, singolo o collettivo, può concorrere con una sola opera: l’invio di più lavori comporta l’esclusione.

È con profonda emozione e rinnovato entusiasmo che diamo ufficialmente il via alle iscrizioni per la nuova edizione del concorso per cortometraggi Lights for Cinzia 2027” – ha dichiarato il presidente dell’Associazione Luca Ceccarelli “Guardando al percorso fatto finora e ai risultati straordinari dell’ultima edizione, siamo ancora più consapevoli dell’impatto che il nostro concorso ha nel valorizzare il cinema emergente, la creatività e la capacità delle immagini in movimento di raccontare storie autentiche. Invitiamo caldamente tutti gli autori, registi e i giovani talenti a inviare le proprie opere, certi che anche quest’anno avremo momenti indimenticabili e forti emozioni nella magnifica cornice di Amelia.”

Le opere vanno inviate entro il 30 giugno 2027 all’indirizzo info@lightsforcinzia.it, indicando nella stessa e-mail un link (YouTube, Vimeo, Google Drive o altri servizi di file-sharing) che consenta di vedere e scaricare il corto. Il link deve restare attivo per tutta la durata del concorso. I moduli necessari da inviare per la partecipazione sono scaricabili sul sito www.lightsforcinzia.it, dove sono pubblicati integralmente anche il bando e il regolamento.

I cortometraggi saranno valutati da una giuria di qualità presieduta dal regista e sceneggiatore Daniele Luchetti e composta da esperti di cinema e cultura che valuterà i corti in concorso, premiando quelli che sapranno meglio rappresentare l’originalità e l’intensità narrativa. I premi in denaro sono due e si dividono nelle seguenti categorie: Primo classificato assoluto che riceve la quota di 1.500 euro e il Premio Speciale Under 30, con un premio di 500 euro.

La cerimonia di premiazione si terrà a ottobre 2027 ad Amelia, in prossimità del 7 ottobre, giorno del compleanno di Cinzia Stamigna a cui è dedicata l’iniziativa. Nel corso dell’evento pubblico saranno proiettati i cortometraggi finalisti; luogo e orario esatti saranno comunicati ai finalisti via e-mail e sulle pagine social.




Luogo: Pasticceria Russo, Via della Repubblica, AMELIA, TERNI, UMBRIA

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