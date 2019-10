Presentato a Foligno l’opuscolo “Buone pratiche di protezione civile”

E’ stato presentato stamani l’opuscolo “Buone pratiche di protezione civile”, per iniziativa di Anci e Comune di Foligno, che verrà distribuito alle famiglie del territorio dai volontari di protezione civile (Associazione nazionale carabinieri, Croce Bianca, Cisar Foligno, Volontari “Città di Foligno”).

Sono intervenuti alla presentazione dell’opuscolo, oltre agli amministratori, anche il presidente della Consulta comunale di protezione civile, Gabriele Bibi, e il responsabile del servizio comunale di protezione civile, Maurizio Balducci. Nel documento è illustrato cosa deve fare il cittadino prima, durante e dopo un’emergenza oltre al fatto che viene spiegato dove andare (spazi e aree di protezione civile) e a chi rivolgersi.

Nell’opuscolo sono presenti le schede dei vari rischi (terremoto, frana, alluvione, calore, neve, incendio, industriale) con tutte le pratiche e le norme di comportamento da seguire. C’è anche la possibilità per il cittadino di iscriversi ad “Alert System”, un servizio di informazione telefonica in grado di avvisare la popolazione in caso di allerta o emergenza e per veicolare qualsiasi informazione (uno si può collegare al sito oppure si può recare all’ufficio comunale di protezione civile).

Nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 ottobre, a livello nazionale ma anche a Foligno (sabato in Piazza Matteotti e domenica in piazza della Repubblica) si tiene l’iniziativa “Io non rischio”, la campagna nazionale per le buone pratiche di protezione civile con la presenza dei volontari con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e sensibilizzare i cittadini sulle varie calamità.

E’ stato anche ricordato che a Foligno operano diverse associazioni di protezione civile e in presenza di un’emergenza – ha detto Bibi -– la città può contare complessivamente fino a 300 volontari”.

