Presentata "Gualdo Tadino Estate 2024", tanti eventi in programma fino a settembre - Tuttoggi.info

Musica e concerti, rassegne teatrali, eventi per bambini, iniziative nella Valsorda ma anche sagre e molto altro

E’ stato presentato oggi (2 luglio) in Municipio “Gualdo Tadino Estate 2024”, il programma delle iniziative estive promosso dall’Amministrazione comunale. Ad illustrare il ricco cartellone di eventi c’era tutta la Giunta Comunale.

“Il calendario delle iniziative estive 2024 – ha dichiarato Presciutti – è stato pianificato ed organizzato a cavallo delle ultime elezioni amministrative prima da me e successivamente dal nuovo assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi, che lo ha implementato. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di presentarlo solo oggi. Si tratta di eventi vari, che riguardano musica e concerti, rassegne teatrali, eventi per bambini, iniziative nella Valsorda, ma anche sagre e molto altro (eventi su sport, cultura, mostre, ecc.)”.

Il sindaco ha ringraziato tutti coloro che hanno collaborato, tra il Gruppo Fotografico Gualdese, che ha fornito tutte le immagini presenti nel palco situato in Piazza Martiri (dove si svolgeranno molti eventi dell’Estate Gualdese), che riguardano le principali bellezze storico-artistico-paesaggiste del territorio, oltre ai vari avvenimenti storico-religiosi e i principali eventi della tradizione folkloristica. Gli autori che hanno fornito le immagini sono stati: Daniele Amoni, Stefania Brunetti, Claudio Cattuto, Franco Chiucchi, Marcello Farinacci, Pietro Graziosi, Michele Lucarelli, Paolo Mariani, Antonio Menichetti, Danilo Picchi, Sofia Raggi, Onello Rondelli, Christian Severini e Mario Vantaggi.

“Il programma di eventi – ha aggiunto l’assessore alla Cultura Gabriele Bazzucchi – vedrà iniziative differenti di musica, arte, folklore, sport, ambiente che sono state organizzate in sinergia con tutti i soggetti che operano nel territorio e che coinvolgono vari ambiti: dalle sagre alla valorizzazione della montagna, dall’intrattenimento musicale alle rappresentazioni culturali. Tutto il cartellone di iniziative è stato organizzato con risorse economiche limitate, parliamo di circa 50 mila euro, di cui gran parte servono a coprire i costi del Piano di sicurezza e altre prescrizioni normative. Tutti gli eventi saranno consultabili su locandine cartacee con un codice Qr, che rimanda ad una sezione ad hoc nel sito internet del Comune di Gualdo Tadino ed anche sui social (Fb: Gualdo Tadino Eventi, Instagram: gualdotadinoeventi) dove il programma sarà costantemente aggiornato (anche con variazioni di data o in caso di maltempo)”.

Tra le varie iniziative che si svolgeranno in questa estate gualdese ci saranno eventi musicali come il concerto di Daniele Silvestri per il Festival Suonicontrovento a Valsorda domenica 11 agosto (ore 17), la serata con Radio 105 – Dj Wender in Piazza Martiri martedì 13 agosto (ore 21) ma anche lo spettacolo teatrale di Dario Vergassola sabato 6 luglio (ore 21) alla Rocca Flea o la gara podistica “Tra i monti di Gualdo” domenica 14 luglio a Valsorda a partire dalle 8.30.

In programma anche il Musical “Ali d’Angelo” il 5 e 6 agosto (ore 21.30) al Santuario Divino Amore, il Memorial Riccardo Pizzi del 29 agosto, i Festeggiamenti del Settimo Centenario Beato Angelo domenica 1 settembre ma anche le tante Sagre in tutte le frazioni del territorio (tornerà quest’anno anche la Festa di quartiere Biancospino dall’11 al 14 luglio), gli eventi riguardanti la Nostra Montagna (con le iniziative varie di Valsorda Tour e Vivere Valsorda), le mostre ed i musei della città e come sempre tutte le iniziative collegate ai Giochi de le Porte, che quest’anno si svolgeranno dal 27 al 29 settembre e che chiuderanno l’estate gualdese 2024.

