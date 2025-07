Preoccupa traffico cocaina a Terni, Procuratore in Commissione Antimafia - Tuttoggi.info

Nella giornata di ieri, 11 luglio, la Commissione d’inchiesta “Analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose” ha incontrato stamani il Procuratore della Repubblica di Terni, Andrea Claudiani, per un’audizione sulla situazione nel territorio.

Preoccupa il traffico di cocaina a Terni

Le maggiori criticità emerse dall’audizione del Procuratore sono riconducibili innanzitutto agli ingenti traffici di sostanze stupefacenti, soprattutto cocaina, nel territorio ternano, che sono oggetto delle attività investigative degli organi inquirenti. Segnalati in aumento, negli ultimi due anni, i casi di violenza di genere e domestica. Preoccupa il fenomeno delle truffe agli anziani, rispetto al quale si evidenzia una disparità tra il numero degli episodi verificatisi e le denunce presentate, trattandosi di soggetti fragili che talvolta provano vergogna nel comunicare anche ai loro stessi familiari quanto hanno subito.

“Informazioni preziose per l’attività di questa Commissione”, ha dichiarato il presidente dell’organismo di Palazzo Cesaroni, Fabrizio Ricci, ringraziando il Procuratore di Terni per il “qualificato contributo” messo a disposizione dei commissari (fanno parte della Commissione, oltre a Ricci, i consiglieri regionali Letizia Michelini-PD, Bianca Maria Tagliaferri-UDPP, Luca Simonetti-M5S, Donatella Tesei-Lega e Andrea Romizi-FI).

Focus su riutilizzo beni confiscati alla mafia

Dopo l’audizione del Procuratore di Terni, che è seguita a quella precedentemente effettuata con il Procuratore della Repubblica di Perugia, la Commissione d’inchiesta dell’Assemblea legislativa ha proseguito i suoi lavori programmando le azioni da mettere in campo per il riutilizzo dei beni confiscati alla mafia e le attività da svolgere per istituire, in collaborazione con l’Università degli studi di Perugia, premi di laurea in materia di lotta alla criminalità organizzata.