Premio Tommaso Moro a Mons. Piemontese - Tuttoggi

Premio Tommaso Moro, l'Unione Giuristi Cattolici Italiani di Terni consegna una targa di riconoscimento al vescovo Giuseppe Piemontese

Nella giornata di oggi, 31 dicembre 2021, nel Duomo di Terni alle ore 18.00, subito dopo il “Te Deum”, l’Unione Giuristi Cattolici Italiani di Terni presenterà l’edizione 2020 del Premio Tommaso Moro. Quest’ultima edizione a lungo posticipata è stata assegnata all’unanimità a S.E. Mons. Giuseppe Piemontese, quale Vescovo di Terni-Narni- Amelia-.

Targa a Mons. Piemontese

“Durante il periodo più drammatico dell’emergenza Covid 19, nell’anno 2020 – si legge nella motivazione del riconoscimento – ha testimoniato personalmente con la sua quotidiana opera di preghiera, di carità, di conforto, di stimolo e di cura delle anime, in ispecie di quelle degli ultimi e dei più anziani, che la Chiesa non chiude qualunque evento terreno accada e che Cristo non abbandona mai i suoi figli, anche e soprattutto quando le «certezze» umane sembrano perdute. Un’opera straordinaria e non comune che si è articolata anche nella promozione di interventi legali affinché la libertà della Chiesa in quel momento violata fosse ripristinata”.

“1999-2019. L’Unione Giuristi Cattolici Italiani a Terni: rapporto breve sul primo ventennio”

La consegna della Targa sarà anche l’occasione per la presentazione del libro “1999-2019. L’Unione Giuristi Cattolici Italiani a Terni: rapporto breve sul primo ventennio” il libro illustra la Storia dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani attraverso la cronaca dei primi 20 anni della Sezione Locale di Terni.

Il testo, oltre alla preziosa Prefazione di S.E. Mons. Giuseppe Piemontese ed ad un cammeo storico del Prof. Luigi Ciaurro, contiene i testi degli statuti nazionali (da quello del 1949 a quello vigente) e l’elenco sintetico dei suoi membri più rappresentativi da Francesco Carnelutti a Giovanni Leone, da Francesco Santoro Passarelli a Sergio Cotta.