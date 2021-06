Premio "Orgoglio italiano" al re degli spot Graziano Scarabicchi. E una sorpresa... - Tuttoggi

Continua a gonfie vele la carriera artistica dell’attore altotiberino Graziano Scarabicchi che, qualche giorno fa (domenica 30 maggio) ad Ischia, ha ricevuto il Premio “Orgoglio Italiano”, inequivocabile riconoscimento per i suoi meriti nel mondo della tv, nel cinema oltra alla sua fama di re incontrastato degli spot pubblicitari (all’attivo ne ha interpretati 93).

Insieme al 35enne di Monte Santa Maria Tiberina – nell’ambito della seconda edizione di Island in love, celebre evento esclusivo organizzato dal produttore Ugo Autuori dedicato alle eccellenze di cultura, turismo, spettacolo, moda, sport e dell’imprenditoria – sono stati premiati tantissimi altri “orgogli” nazionali nei rispettivi settori, tra cui i volti noti Roberta Morise, Demetra Hampton, Nadia Bengala, Antonio Razzi e Paola Caruso.

Tra questi il riconoscimento è andato anche al regista Antonio Centomani che, durante la consegna del premio, ha fatto una vera e propria sorpresa a Graziano Scarabicchi, citando il suo nome e annunciandolo come uno dei protagonisti del suo prossimo film in Umbria. Un ritorno al cinema, dunque, inaspettato quanto gradito per il giovane attore, che girerà in autunno, a Perugia, una pellicola ambientata nel mondo degli studenti universitari.

“Un premio non è solo un oggetto da esporre, – ha commentato Scarabicchi a margine della cerimonia ischitana – ma è il riconoscimento di un percorso fatto di successi e momenti di sconforto fino a quel momento stesso, un punto di arrivo ma anche uno stimolo a fare ancora meglio, un momento da ricordare con tutte le persone che hanno fatto parte di quella giornata, vecchi amici e nuove conoscenze, ma anche di tutte quelle persone che ti hanno tenuto per mano in questo bel percorso di vita”.