Premio letterario nazionale “Gens Vibia”, domande entro il 17 febbraio

Il premio prevede anche una sezione “creatività” per la quale va presentata domanda di partecipazione entro il 31 marzo 2023

È il 17 febbraio la scadenza per presentare la domanda di partecipazione al Premio letterario nazionale Gens Vibia, edizione 2023, promosso dall’Associazione culturale Pegaso con il contributo di Intra e il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Marsciano. Il premio, giunto alla ventunesima edizione, è stato quest’anno inserito nel progetto culturale “Incontrarsi tra le pagine” che ha per protagonisti anche l’associazione L’Orologio di Benedetta e il Teatro laboratorio Isola di Confine.

Il premio letterario, che in tanti anni ha saputo valorizzare la scrittura e la lettura, si divide in due sezioni: poesia e narrativa. Ognuna delle due, poi, prevede una specifica sezione destinata alla partecipazione dei giovani. Le poesie sono a tema libero e possono essere presentate in lingua italiana, in vernacolo, in lingua straniera o in musica (poesia melica). Ogni autore potrà presentare al massimo tre opere, di non più di 30 versi. Per la sezione narrativa va presentato un racconto breve a tema libero. Le opere vanno spedite all’indirizzo: Associazione culturale Pegaso, via F.lli Cervi n. 7 – 06055 Marsciano (PG).