Premio Giuseppina Baldoni, scuole d'infanzia e primaria celebrano l'inclusione: i vincitori - Tuttoggi.info

Tante opere realizzate e sei classi vincitrici per la terza edizione del Premio Giuseppina Baldoni, concorso istituito dalla famiglia Baldoni Franceschini dell’azienda Umbria Gas in memoria di Giuseppina, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e delle primarie del comune di Assisi con l’obiettivo di favorire, attraverso collaborazione e creatività, la diffusione di valori che aiutino a superare le apparenti barriere create dalla disabilità e dalla diversità in genere.

La cerimonia di premiazione, che si è svolta anche quest’anno nell’Auditorium comunale della scuola media “Galeazzo Alessi” di Santa Maria degli Angeli, ha valorizzato la sensibilità e capacità di giovanissimi artisti che con i loro elaborati grafico-pittorici hanno espresso il valore dell’inclusione.

All’evento sono intervenuti Anna Maria Baldoni, amministratrice unica dell’azienda Umbria Gas promotrice del progetto, la famiglia Franceschini coordinatrice per le scuole nelle persone di Giulio, Chiara, Giulia e Federica Franceschini, la Presidente del Consiglio comunale di Assisi Donatella Casciarri, la giuria tecnica con l’intervento sia della Presidente di giuria Lina Franceschini che del professor Roberto Leoni in rappresentanza dei giurati quali l’avvocato Giuseppe Caforio, la professoressa Valentina Fabbri, la direttrice Loredana Mondellini, il professor Paolo Scilipoti, le insegnanti Donatella Porzi, Luigina Chiappini e Nada Pieri.

All’iniziativa hanno aderito gli Istituti comprensivi Assisi 1, Assisi 2, Assisi 3 e l’Istituto comprensivo per ciechi. “Anche questa terza edizione del premio Giuseppina Baldoni – ha sottolineato Anna Maria Baldoni –ha suscitato un coinvolgimento e un entusiasmo che rappresentano per noi un motivo di grande gioia e soddisfazione. È emozionante ammirare le opere di questi piccoli artisti, che esprimono talento, impegno e fantasia. Anche in questa occasione è stato difficile giudicare il lavoro straordinario fatto dai bambini e dai loro insegnanti. Un insieme di colori, tecniche e progettualità che ancora una volta dimostra il valore e l’importanza di educare i più piccoli al rispetto delle diversità”.

I PREMIATI

Per le scuole dell’infanzia:

1° premio

“Senza voce”, scuola dell’infanzia “M.L. Cimino”, sezione A, Santa Maria degli Angeli, I.C. Assisi 2

2° premio

“Siam tutti semi”, scuola dell’infanzia “V. Trancanelli”, sezione C, Petrignano, I.C. Assisi 3

3° premio

“Il club di tutti”, scuola dell’infanzia “San Paolo”, sezione A, Assisi, I.C. Assisi 1

Per le scuole primarie

1° premio

“Un mondo per tutti”, gruppo scuola primaria I.C. Ciechi di Assisi

2° premio

“La nuvoletta Betta”, scuola primaria “Giovanni XXIII”, classe 3^ B, Santa Maria degli Angeli, I.C. Assisi 2

3° premio

“Tutto è cominciato da un errore”, scuola primaria “Luigi Masi”, classi 2^ A e 2^ B, Petrignano, I.C. Assisi 3

Il riconoscimento alle scuole consiste in un premio in denaro, finalizzato all’acquisto di sussidi o materiali ad uso didattico utili all’integrazione di disabilità e differenze di genere.

Tutti gli elaborati resteranno esposti presso la sede di Umbria Gas, a Tordandrea di Assisi in via Porziuncola 5: la mostra potrà essere visitata tutti i giorni, dal lunedì al sabato, previo appuntamento telefonico al numero 075 804 34 28.