Premio “Book Trailer” intitolato alla preside Carla Riccardi

Verranno premiati lunedì 3 giugno alle ore 16,00 presso l’Auditorium dell’IC “De Filis”, i vincitori del Concorso dell’Istituto Comprensivo De Filis “Book Trailer: le storie circolano, la lettura diventa scambio”.

Il concorso, intitolato a Carla Riccardi già Dirigente Scolastico dell’Istituto, prevede la selezione dei migliori tre book trailer in italiano e del migliore in lingua inglese, realizzati dagli alunni dell’Istituto De Filis. I premi in denaro e in buoni libro sono stati offerti dalla famiglia di Carla Riccardi in ricordo del già Dirigente scolastico e Assessore del Comune di Terni.

“Abbiamo deciso di destinare un fondo in memoria di Carla che finanzierà, quest’anno, un progetto in cui lei credeva molto, per la capacità di avvicinare i giovani al mondo della lettura con un linguaggio innovativo a loro molto vicino, quello dei trailer video” – ha dichiarato la famiglia – “Contiamo, per il prossimo anno, di estendere il premio a tutte le scuole del Comune, in ricordo di una figura che tanto si è spesa per i giovani e per il mondo dell’istruzione del nostro territorio”.

Il book trailer consiste in un breve filmato di presentazione/invito alla lettura di un libro, letto durante il corso dell’anno scolastico dagli studenti, nella modalità del trailer di un film, associano parole e immagini in un messaggio innovativo incentrato su un utilizzo consapevole e creativo delle TIC, da sempre cifra dell’Istituto e fortemente voluto dalla preside Riccardi come tratto distintivo dello stesso.

