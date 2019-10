Premier Conte ad Eurochocolate, tra istituzioni, cioccolato e selfie | Foto e video

E’ arrivato alle 16,15 in piazza Italia a Perugia il premier Giuseppe Conte, in visita nel capoluogo umbro ed alla manifestazione Eurochocolate, che ha aperto i battenti ieri. Il presidente del Consiglio è arrivato in auto in piazza Italia ed è stato ricevuto all’interno del palazzo della Prefettura dal prefetto Claudio Sgaraglia e dal sindaco Andrea Romizi, per poi incontrare il patron di Eurochocolate Eugenio Guarducci.

Dal cancello sul retro del palazzo è arrivato ai giardini Carducci, per le foto di rito. Ad accoglierlo numerosi giornalisti, che lo hanno incalzato su tematiche nazionali e regionali.

Conte, però, si è limitato soltanto ad una breve battuta con la stampa rispondendo alle accuse di aver penalizzato con la manovra finanziaria le partite Iva, artigiani e commercianti. “Quando sono stato nominato presidente del Consiglio, avevo la partita Iva, conosco la realtà” ha ricordato.

Quindi la visita agli stand della manifestazione dolciaria, accompagnato da Guarducci, tra assaggi di cioccolato, strette di mano e selfie, scambiando qualche parola con vari cittadini, anche giovanissimi.

