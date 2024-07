Precipita dal settimo piano, gravissimo 22enne. Indagini in corso - Tuttoggi.info

Indagini da parte dei carabinieri di Corciano e Perugia su quando avvenuto nelle prime ore di lunedì in un palazzo

Sono in corso le indagini dei carabinieri su quanto accaduto nelle prime ore di lunedì mattina a Corciano, dove un giovane di 22 anni è precipitato dal settimo piano del palazzo in cui abita, finendo su un’auto parcheggiata. Le sue condizioni sono gravissime ed è stato trasportato dal 118 all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Ad allertare i soccorsi è stata una chiamata al 118: sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Corciano e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia, insieme al personale sanitario del servizio 118. Sono in atto le indagini condotte dai Carabinieri per ricostruire la dinamica dell’evento e le possibili cause, tra cui non si esclude quella del gesto autolesionistico da parte del ragazzo.