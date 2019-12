Pozzo di San Patrizio, a dicembre +30% visitatori - Tuttoggi

Sono stati oltre 11mila i visitatori al pozzo di San Patrizio nel periodo tra l’8 e il 29 dicembre (11.143) con un aumento di oltre il 30% rispetto allo stesso periodo del 2018 quando erano stati 7.507.

I dati sono stati comunicati dal sindaco e assessore al Turismo, Roberta Tardani, rispondendo ieri durante il question time in consiglio comunale.

“Numeri importanti che confermano l’attrattività del pozzo di San Patrizio – commenta il sindaco – ma che premiano anche la campagna di promozione e comunicazione messa in campo in questo mese che ha portato alla ribalta dei media nazionali l’iniziativa del suggestivo albero di luce nel pozzo. Nella sola giornata di ieri (domenica, ndr) sono stati 2.200 i biglietti staccati, numeri che solitamente si registrano in agosto”.