Poste risponde al Comune: "Sugli uffici postali di Assisi manutenzione già programmata" - Tuttoggi.info

Poste risponde al Comune di Assisi che nei giorni scorsi aveva segnalato il degrado di alcuni uffici postali con una lettera “aperta” e persino una multa.

In riferimento alle segnalazioni sul degrado esterno degli uffici postali del comune di Assisi, Poste Italiane comunica “che sulla gestione delle aree verdi sono programmati annualmente dall’Azienda diversi interventi: l’ultimo trattamento di sfalcio è stato effettuato a maggio scorso e da oggi è previsto un ulteriore intervento. Per quanto riguarda invece i graffiti nell’area esterna della sede interessata, si rassicurano i cittadini informandoli che la situazione è già attenzionata e che gli interventi di pulizia sono in fase di programmazione”.