Positivo al matrimonio, scatta allarme cluster | In quarantena tutti gli invitati - Tuttoggi

L'Asl sta procedendo ad un ampio screening, alcuni invitati sono già risultati contagiati "ma senza gravi sintomi" | Lo stesso sindaco Presciutti (che ha officiato il rito civile) si sottoporrà a tampone

Un invitato positivo al matrimonio e scatta l’allarme per un possibile cluster. L’Asl sta infatti procedendo con la sorveglianza sanitaria, attraverso un ampio screening di tutti i partecipanti al banchetto nuziale, celebrato nei giorni scorsi a Gualdo Tadino.

Diverse decine di persone – sarebbero addirittura un centinaio – sono già in quarantena, con alcuni invitati già risultati positivi al Covid-19. “Casi però – rassicura il sindaco Massimiliano Presciutti – che non desterebbero preoccupanti condizioni di salute”.

A celebrare il rito civile in sala consiliare è stato proprio il primo cittadino. Qui però sia lui che i pochi presenti (in numero limitato secondo le attuali norme) hanno indossato la mascherina e mantenuto il distanziamento sociale. Accorgimenti che ovviamente, sono venuti meno al rinfresco all’aperto.

Ma nonostante Presciutti non abbia partecipato al banchetto nuziale del matrimonio, non sia quindi in isolamento e abbia già ricevuto entrambe le dosi di vaccino, ha annunciato che, “per mero scrupolo, lunedì 19 luglio effettuerò lo stesso un tampone molecolare”.

In attesa dei risultati dello screening, il cui esito verrà svelato solo martedì 20 luglio, il sindaco ha voluto ribadire la solita raccomandazione a tutti i cittadini, in particolare ai più giovani: “Continuate ad avere comportamenti responsabili, divertitevi ma con giudizio, non abbassate la guardia e soprattutto cercate di vaccinarvi tutti prima possibile”.