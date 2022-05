Positivi al Covid 4 dipendenti comunali, ufficio tributi chiuso una settimana

A scopo precauzionale e per consentire la sanificazione dei locali, il Comune di Spoleto ha stabilito la chiusura dell’ufficio tributi

Nella giornata di martedì 10 maggio quattro dipendenti del Comune di Spoleto sono risultati positivi al Covid-19.

A scopo precauzionale e per consentire la sanificazione dei locali, il Comune di Spoleto ha stabilito la chiusura dell’ufficio tributi a Palazzo Leoneti Luparini, in via del Municipio, fino a mercoledì 18 maggio 2022.