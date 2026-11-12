 Porano, quattro appuntamenti per la seconda Stagione Teatrale FITA Umbria - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Porano, quattro appuntamenti per la seconda Stagione Teatrale FITA Umbria

Redazione

Porano, quattro appuntamenti per la seconda Stagione Teatrale FITA Umbria

Gio, 12/11/2026 - 16:35

Condividi su:

Dal 15 novembre al 27 dicembre il Teatro S. Cristina ospita quattro compagnie provenienti da Umbria e Lazio. Spettacoli la domenica alle ore 17.

PORANO – Prenderà il via domenica 15 novembre 2026, al Teatro S. Cristina di Porano, la seconda edizione della Stagione Teatrale FITA Umbria 2026/2027. La rassegna, promossa dalla Federazione Italiana del Teatro e delle Arti – FITA Umbria, propone quattro appuntamenti domenicali, fino al 27 dicembre, con l’obiettivo di promuovere il teatro e favorire la partecipazione culturale sul territorio.

Il programma si apre il 15 novembre con la Compagnia Teatrale dell’Accademia di Tuoro, in scena con “L’assassinio della Contessa”. Domenica 22 novembre sarà la volta della Compagnia Teatrale Le Voci di Dentro di Assisi con “Una casa di pazzi”. Il 13 dicembre salirà sul palco la Compagnia Teatrale La Traussa di Spoleto con “Finchè fa commidu”; chiuderà la rassegna, il 27 dicembre, la Compagnia Teatrale FAVL di Viterbo con “La musica dei ciechi”.

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 17. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Porano e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.

INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO

Teatro S. Cristina – Porano | Posto unico: 10 euro. Prevendita e prenotazioni presso il Supermercato Conad di Porano. Informazioni e prenotazioni: 331 3732432.

Con questa seconda edizione, FITA Umbria rinnova il proprio impegno nella promozione dello spettacolo dal vivo e nella valorizzazione delle compagnie teatrali, proponendo al pubblico un’occasione di incontro con linguaggi, storie e interpreti diversi.

Luogo: Teatro Santa Cristina, PORANO, TERNI, UMBRIA

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Terni

Anniversario della strage di Nassiriya. A Terni ricordati i militari morti in Bosnia

Terni

Sabato in Duomo l’ultimo saluto a Diego, travolto mentre tornava a casa
Terni

Scoperto il “ladro di attrezzi” seriale, arrestato ultrasettantenne

in umbria

gli ultimi pubblicati

Perugia

Giuseppe Conte a Perugia contro manovra e riarmo: “Governo trova i soldi per le armi ma non per curare gli italiani”
Comunicati Stampa

Porano, quattro appuntamenti per la seconda Stagione Teatrale FITA Umbria

Perugia

Episodi violenti e irregolarità, chiuso locale a San Sisto

Spoleto

Boom di firme contro eliminazione parcheggi alla stazione ferroviaria

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!