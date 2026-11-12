Porano, quattro appuntamenti per la seconda Stagione Teatrale FITA Umbria - Tuttoggi.info

Dal 15 novembre al 27 dicembre il Teatro S. Cristina ospita quattro compagnie provenienti da Umbria e Lazio. Spettacoli la domenica alle ore 17.
PORANO – Prenderà il via domenica 15 novembre 2026, al Teatro S. Cristina di Porano, la seconda edizione della Stagione Teatrale FITA Umbria 2026/2027. La rassegna, promossa dalla Federazione Italiana del Teatro e delle Arti – FITA Umbria, propone quattro appuntamenti domenicali, fino al 27 dicembre, con l’obiettivo di promuovere il teatro e favorire la partecipazione culturale sul territorio.
Il programma si apre il 15 novembre con la Compagnia Teatrale dell’Accademia di Tuoro, in scena con “L’assassinio della Contessa”. Domenica 22 novembre sarà la volta della Compagnia Teatrale Le Voci di Dentro di Assisi con “Una casa di pazzi”. Il 13 dicembre salirà sul palco la Compagnia Teatrale La Traussa di Spoleto con “Finchè fa commidu”; chiuderà la rassegna, il 27 dicembre, la Compagnia Teatrale FAVL di Viterbo con “La musica dei ciechi”.
Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 17. La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Porano e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto.
INFORMAZIONI PER IL PUBBLICO
Teatro S. Cristina – Porano | Posto unico: 10 euro. Prevendita e prenotazioni presso il Supermercato Conad di Porano. Informazioni e prenotazioni: 331 3732432.
Con questa seconda edizione, FITA Umbria rinnova il proprio impegno nella promozione dello spettacolo dal vivo e nella valorizzazione delle compagnie teatrali, proponendo al pubblico un’occasione di incontro con linguaggi, storie e interpreti diversi.
Luogo: Teatro Santa Cristina, PORANO, TERNI, UMBRIA