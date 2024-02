Porano, ecco la nuova area di raccolta rifiuti - Tuttoggi.info

Dal 1° marzo al via i lavori di Cosp Tecno Service per l'adeguamento dell'area raccolta rifiuti. Il calendario provvisorio

Inizieranno il 1° marzo a Porano i lavori di adeguamento del Centro comunale di raccolta gestito da Cosp Tecno-Service. Numerosi gli interventi che saranno eseguiti. Tra questi la pavimentazione dell’area, la rete di raccolta acque meteoriche e trattamento mediante vasca di prima pioggia, la realizzazione di un blocco per gli uffici e i servizi, la rete di smaltimento delle acque reflue, le opere di adeguamento della rete idrica e per la realizzazione della rete di scarico dei liquami.

Lavori su rete elettrica e illuminazione

Altri lavori interesseranno poi l’adeguamento della rete elettrica e l’illuminazione del piazzale, la realizzazione di varie solette di fondazione per opere varie e la costruzione di gabbioni a protezione del fosso di San Casto. Prevista infine la demolizione della rampa esistente e la realizzazione di una nuova soletta in cemento armato funzionale alla nuova rampa. In corrispondenza dell’ingresso all’impianto sarà installata apposita cartellonistica indicante le tipologie di rifiuti conferibili.

Il calendario per la raccolta rifiuti

Il Comune rende noto che fino al 31 marzo, termine previsto per i lavori, l’area ecologica sarà interdetta al pubblico e i cittadini potranno continuare ad usufruire del servizio di raccolta a domicilio, su prenotazione, per lo smaltimento di ingombranti, raee, sfalci e potature. Tale servizio solo per il mese di interventi al centro di raccolta, verrà potenziato con ulteriori due passaggi mensili. Le date di prenotazione saranno il 14, il 21 e il 28 marzo.