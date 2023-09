Ponte San Giovanni, arrivano 20 nuove telecamere e l’area wi-fi

Due interventi approvati dalla Giunta comunale per l'area Pinqua

Prende forma il progetto Pinqua (Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) per il quale l’amministrazione comunale di Perugia ha ottenuto nell’ambito del Pnrr un finanziamento complessivo di circa 30 milioni. “Risorse – ha spiegato l’assessore all’Urbanistica Margherita Scoccia – che andranno a ridisegnare il volto dell’area di Ponte San Giovanni attraverso la demolizione del superfluo e la rifunzionalizzazione dell’esistente, in un’ottica di estrema attenzione rivolta al decoro, alla vivibilità ed alla fruibilità della frazione perugina”.

Nell’ambito del progetto complessivo, la Giunta comunale ha approvato due delibere concernenti altrettanti progetti definitivi/esecutivi.

Videosorveglianza

La prima, per un investimento di 340 mila euro, prevede il potenziamento del sistema di videosorveglianza tramite installazione di circa 20 telecamere in fibra ottica estremamente performanti. Nell’impegno di spesa sono ricompresi la fornitura e posa in opera di pali, telecamere, armadi stradali, apparati ed opere accessorie oltre ai lavori per il collegamento comprendenti gli scavi, la posa di cavidotti, la fibra ottica e i ripristini stradali.

I nuovi apparecchi andranno ad aggiungersi agli altri 392 oggi esistenti nella città di Perugia ed andranno a far parte del sistema informativo territoriale il cui accesso è condiviso tra tutte le forze dell’ordine.

“Questo progetto – spiega l’assessore Margherita Scoccia – ci consentirà di elevare il livello di sicurezza del quartiere di Ponte San Giovanni, recependo una richiesta avanzata direttamente da cittadini. Grazie alla possibilità per tutte le forze dell’ordine di accedere al SIT, infatti, i principali luoghi di interesse della frazione (parchi, scuole, aree industriali e commerciali) potranno essere più facilmente controllati favorendo il contrasto ai fenomeni di criminalità”.

Area wi-fi

La seconda delibera, per un importo di 60mila euro, invece, prevede il potenziamento dei cosiddetti “punti di accesso”, con l’obiettivo di creare un’unica area Wifi coperta con connessioni in fibra ottica su tutta la zona oggetto dell’intervento “Pinqua”. Ciò andrà ad aggiungersi ai preesistenti 153 punti di accesso installati nel biennio 2020-2021 cui se ne stanno progressivamente inserendo altri 54 nell’ambito del progetto per la riqualificazione e la sicurezza di Fontivegge e Bellocchio.

“Avere a disposizione un sistema di accesso gratuito alla rete – evidenziano gli assessori Gabriele Giottoli e Margherita Scoccia – rappresenta un ulteriore tassello e contributo nel processo volto alla valorizzazione e fruibilità delle aree comunali, favorendo la vivibilità degli spazi pubblici. Sono servizi che fanno la differenza e su cui abbiamo deciso da tempo di investire nella consapevolezza che la presenza dei cittadini è garanzia di maggiore sicurezza ed un deterrente alle attività criminose”.