Ponte Hoffmann, ritrovato motorino rubato

La denuncia e la consegna

Contattato dagli agenti, il titolare ha riferito che il ciclomotore era stato asportato dalla sua proprietà lo scorso 23 dicembre, spiegando di non essersi potuto portare prima presso gli uffici di polizia per presentare denuncia perché affetto da problemi di salute. Gli operatori hanno quindi atteso il proprietario del veicolo che, dopo aver presentato formale denuncia per il furto, ha preso in consegna il ciclomotore ringraziando i poliziotti per il grande aiuto e il prezioso lavoro svolto.