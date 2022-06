Polizia, scattano i controlli straordinari su camion e bus

Quest’azione combinata a livello europeo ha la finalità, inoltre, di sviluppare la coscienza e la consapevolezza, da parte di tutti i conducenti e utenti della strada.

Dall’inizio dell’anno elevate 800 multe

Nel corso del 2022 sono stati controllati dalle pattuglie oltre 2600 veicoli, dei quali oltre un centinaio era autobus, e sono state elevate oltre 800 sanzioni delle quali 235 per il mancato rispetto delle Direttive europee sui tempi di guida e riposo dei conducenti professionali, 148 per eccesso di carico oltre la portata massima autorizzata del veicolo su strada, 229 per inidoneità dei veicoli e/o mancata revisione periodica, 88 per velocità superiori a quelle consentite.